В Одесской области осудили экс мера Белгород-Днестровского: в чем его обвиняют

Мэр Белгород-Днестровского в 2013 году Игорь Нановский. Фото: bessarabiainform

Одесский апелляционный суд поддержал позицию Одесской областной прокуратуры относительно бывшего городского головы Белгород-Днестровского горсовета. Экс мер признан виновным в злоупотреблении властью и коррупции.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Детали коррупционной схемы

Прокуроры во время судебного процесса успешно доказали, что в 2013 году бывший мэр Белгорода-Днестровского принял взятку в размере 16 000 гривен от директора автомобильной станции. За эти средства он должен повлиять на решение сессии городского совета по выделению земельного участка предприятию и определению инвестора для строительства автостанции.

Какое наказание для экс мера избрал суд

Приговор суда первой инстанции, лишения свободы на 6 лет, был подтвержден. Также апелляционный суд оставил ему наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с местным самоуправлением в течение 3 лет с конфискацией имущества.

Коррупционные дела в Одесской области

Напомним, Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностному лицу. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.

Кроме того, детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.