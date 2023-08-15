Одесского судью отстранили от должности: в чем его обвиняют

Судья бьет молотком. Фото: google

Высший антикоррупционный суд принял решение о судье Приморского районного суда города Одесса. Он стал подозреваемым в покушении на предоставление неправомерной выгоды коллеге, а также завладении частью этой выгоды путем обмана. Согласно решению, судья взят под стражу на срок 60 дней, а размер залога установлен на уровне 805 200 гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Высший совет правосудия также удовлетворил просьбу руководителя САП о временном отстранении указанного судьи от осуществления правосудия. Ранее, 10 августа 2023 года, Высший совет правосудия признал обоснованными доводы руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и поддержал его запрос о предоставлении согласия на содержание подозреваемого под стражей.

Детали дела

19 июня 2023 года САП и НАБУ раскрыли случай неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США, который касался адвоката из Одессы. Следствие показало, что адвокат требовал эти средства от военнослужащего за положительное решение судьи Приморского районного суда по делу. В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что адвокат и судья действовали в сговоре.

4 августа 2023 года по распоряжению руководителя САП прокурор совместно с детективами НАБУ объявил о подозрении судьи Приморского районного суда города Одесса. Он подозревается в покушении на предоставление неправомерных выгод другому судье за положительное решение по делу административного нарушения, а также в завладении частью неправомерных выгод путем обмана.

Оба подозреваемых, адвокат и судья, совершили действия, квалифицируемые как преступления согласно ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

Напомним, Одесский апелляционный суд поддержал позицию Одесской областной прокуратуры относительно бывшего городского головы Белгород-Днестровского горсовета. Экс-мер признан виновным в злоупотреблении властью и коррупции.