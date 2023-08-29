САП и НАБУ разоблачили схему незаконного завладения Международным аэропортом "Одесса"

Международный аэропорт "Одесса". Фото: google.com

САП и НАБУ раскрыли преступную схему завладения Международным аэропортом "Одесса", в которой фигурирует бывший мэр. Также организаторы этого "соглашения" присвоили более 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Кто фигурирует в схеме

По информации СМИ, по делу фигурируют одесские бизнесмены Кауфман и Грановский. Также НАБУ утверждает, что имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, которые обеспечивали безопасность полетов и не могли быть отчуждены в принципе.

Какое наказание грозит

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других лиц к указанному преступлению. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, Высшим антикоррупционным судом принято решение о судье Приморского районного суда города Одесса. Он стал подозреваемым в покушении на предоставление неправомерной выгоды коллеге, а также завладении частью этой выгоды путем обмана. Согласно решению, судья взят под стражу на срок 60 дней, а размер залога установлен на уровне 805 200 гривен.