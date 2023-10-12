НАБУ сообщило о подозрении эксмеру Костусеву

Бывший мэр Одессы Алексей Костусев. Фото: Одесский городской совет

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года рождения", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Костусеву грозит наказание сразу по нескольким статьям по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Эти наказания предусматривают заключение до 18 лет с конфискацией имущества.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему. В результате чего имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Напомним, апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Борису Кауфману. Его подозревают в незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса".