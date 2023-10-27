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Фігуранта справи "одеської мерії" Кауфмана звільнили з-під варти

27 жовтня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Фігуранта справи "одеської мерії" Кауфмана звільнили з-під варти
Борис Кауфман у суді. Фото: Слово і діло
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана звільнили з-під варти у залі суду. Його підозрюють у причетності до справи щодо привласнення аеропорту "Одеса".

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді України. 

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У ВАКС зазначають, що після закритого засідання Кауфмана відпустили під заставу у 150 мільйонів гривень. Попередня сума застави становила 268 мільйонів.

Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробила та реалізувала злочинну схему. Внаслідок цього майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів. 

Хто ще фігурує в справі

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".

Додамо, ВАКС обрав запобіжний захід одному підозрюваному бізнесмену у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Ймовірно, йдеться про бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

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