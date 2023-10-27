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Фигуранта дела "одесской мэрии" Кауфмана освободили из-под стражи

27 октября 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Фигуранта дела "одесской мэрии" Кауфмана освободили из-под стражи
Борис Кауфман в суде. Фото: Слово и дело
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесского бизнесмена Бориса Кауфмана уволили из-под стражи в зале суда. Его подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса".

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

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В ВАКС отмечают, что после закрытого заседания Кауфман был отпущен под залог в 150 миллионов гривен. Предварительная сумма залога составляла 268 миллионов.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработала и реализовала преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Кто еще фигурирует в деле

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".

Добавим, ВАКС избрал меру пресечения одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).

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