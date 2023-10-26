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Одеський бізнесмен Кауфман може залишитися під вартою й надалі, — ВАКС

26 жовтня 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський бізнесмен Кауфман може залишитися під вартою й надалі
Бізнесмен Борис Кауфман. Фото: Forbes Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає продовження запобіжного заходу для одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Йдеться, про справу "одеської мерії", у якій він фігурує.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду України. 

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Зазначимо, що адвокат бізнесмена Ігор Фомін подав клопотання щодо проведення засідання у закритому форматі, проте йому було відмовлено. 

Деталі справи

Наприкінці року інформаційний простір заповнила скандальна справа, що стосувалася Одеської мерії. Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Нагадаємо, тиждень тому Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) залишив під вартою одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Проте олігарх для звільнення з-під арешту може сплатити заставу понад 200 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

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