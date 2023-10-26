Одесский бизнесмен Кауфман может остаться под стражей и дальше, — ВАКС
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает продление меры пресечения для одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Речь идет о деле "одесской мэрии" , в которомон фигурирует.
Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда Украины.
Отметим, что адвокат бизнесмена Игорь Фомин подал ходатайство о проведении заседания в закрытом формате, однако ему было отказано.
Детали дела
В конце года информационное пространство заполнило скандальное дело, которое касалось Одесской мэрии. Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы, стала одной из самых крупных в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.
Напомним, неделю назад Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Однако олигарх для освобождения из-под ареста может заплатить залог более 200 миллионов гривен.
Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".
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