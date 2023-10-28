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Борцы с коррупцией недовольны решением суда по делу Кауфмана

28 октября 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Борцы с коррупцией недовольны решением суда по делу Кауфмана
Аэропорт "Одесса" и Борис Кауфман. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесского бизнесмена Бориса Кауфмана подозреваемого в присвоении аэропорта "Одесса" освободили из-под стражи. Общественные борцы с коррупцией не согласны с таким решением и выразили надежду на то, что правоохранительные органы все же смогут отстоять интересы государства перед судом.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава правления ВОО "Стоп коррупция" Игорь Бондарчук.

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"По моему убеждению правоохранительные органы все же смогут отстоять интересы государства в суде, ведь врученное ему подозрение касалось завладения имущественным комплексом стратегического объекта — КП "Международный аэропорт "Одесса". Мы будем продолжать наблюдать за этой историей, посещать все заседания и надеемся на беспристрастное правосудие!" — отметил Игорь Бондарчук.

Решение ВАКС

Решение об освобождении Кауфмана под залог было принято после закрытого заседания. Бизнесмен был отпущен под залог в размере 150 миллионов гривен. Отметим, что предыдущая сумма залога составила 268 миллионов гривен. Под стражей Борис Кауфман находился с 7 сентября. Теперь он вышел из СИЗО и имеет пять дней на внесение залога.

Реакция САП

Следует отметить, что с решением суда не согласна и Специализированная антикоррупционная прокуратура. В учреждении отметили, что обжалуют его в апелляции.

"САП обжалует изменение меры пресечения одному из организаторов схемы завладения Международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности", — говорится в сообщении САП.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработала и реализовала преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Кто еще фигурирует в деле

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".

Добавим, ВАКС избрал меру пресечения одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).

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