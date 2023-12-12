Захист намагається затягнути процес у справі одеського бізнесмена Кауфмана

Одеський бізнесмен Борис Кауфман. Фото: Forbes

ВАКС розглянув клопотання захисту одеського бізнесмена Бориса Кауфмана про відвід прокурора та детектива у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Це може свідчити про те, що адвокати навмисно намагаються затягнути судовий процес.

Про це "Судовому медіа" розповіла власниця акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська.

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За її словами, наразі у справі "Одеського аеропорту" ще тривають слідчі дії, тож режим очікування зі сторони захисту може зіграти не на руку їм.

"У них не залишилося ходів, окрім як тягнути час. Ми пильно слідкуємо за процесом. Не тільки, тому що це резонансна справа, але й тому я є свідком у цьому провадженні. Мені цікаво, хочеться бути в курсі, що відбувається", — сказала Гутовська.

Крім того, підприємиця підкреслила, що процесуальні норми українського законодавства дозволяють застосовувати санкції за свідоме затягування судового процесу.

У чому підозрюють Кауфмана

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробила та реалізувала злочинну схему. Внаслідок цього майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів.

Нагадаємо, у листопаді Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману. Його підозрюють у причетності до справи щодо привласнення аеропорту "Одеса".