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Справа одеського аеропорту — захист Кауфмана намагається затягнути процес

20 листопада 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Справа одеського аеропорту — захист Кауфмана намагається затягнути процес
Бізнесмен Борис Кауфман у залі суду. Фото: НАБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Захист одеського бізнесмена Бориса Кауфмана подав заяву про відвід прокурора та детектива у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Це може свідчити про те, що адвокати навмисно намагаються затягнути судовий процес.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький.

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За його словами, ніякого рішення суду не вдалося отримати. Мав відбутися розгляд апеляційної скарги сторони обвинувачення на рішення суду першої інстанції з приводу продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного у цій справі.

"Засідання не відбулося через те, що вчора, як оголосив суддя, що головує у колегії, за 5 хв до закінчення робочого часу до ВАКС поступила заява про відвід детектива та прокурора у цій справі. З огляду на те, що у сьогоднішньому засіданні було оголошено перерву та дата наступного засідання також оголошена судді. Справу призначено на 21 листопада, о 14 годині продовжимо розгляд. Сторона обвинувачення трактує подання такої заяви про відвід як просто спробу сторони захисту затягнути судовий розгляд, про що мною сьогодні було оголошено під час судового засідання", — сказав Броневицький. 

Зазначимо, що у цій справі заяву про відвід щодо прокурора та детектива подано вперше. 

Що ще відомо про справу 

Нагадаємо, 26 жовтня одеського бізнесмена Бориса Кауфмана звільнили з-під варти у залі суду. Його підозрюють у причетності до справи щодо привласнення аеропорту "Одеса".

Також ми писали, що громадські борці з корупцією не згодні з таким рішенням та виразили сподівання, що правоохоронні органи все ж таки зможуть відстояти інтереси держави перед судом.

Додамо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".

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