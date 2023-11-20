Дело одесского аэропорта — защита Кауфмана пытается затянуть процесс

Бизнесмен Борис Кауфман в суде. Фото: НАБУ

Защита одесского бизнесмена Бориса Кауфмана подала заявление об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

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По его словам, никакого решения суда не удалось получить. Должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения на решение суда первой инстанции по поводу продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого по этому делу.

"Заседание не состоялось из-за того, что вчера, как объявил председательствующий в коллегии судья, за 5 мин до окончания рабочего времени в ВАКС поступило заявление об отводе детектива и прокурора по этому делу. Учитывая, что в сегодняшнем заседании было объявлено перерыв и дата следующего заседания также объявлена ​​судьи. Дело назначено на 21 ноября, в 14 часов продолжим рассмотрение. Сторона обвинения трактует представление такого заявления об отводе как просто попытку стороны защиты затянуть судебное разбирательство, о чем мною сегодня было объявлено во время судебного заседания", — сказал Броневицкий.

Отметим, что по этому делу заявление об отводе прокурора и детектива подано впервые.

Что еще известно о деле

Напомним, 26 октября одесского бизнесмена Бориса Кауфмана уволили из-под стражи в зале суда. Его подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса".

Также мы писали, что общественные борцы с коррупцией не согласны с таким решением и выразили надежду на то, что правоохранительные органы все же смогут отстоять интересы государства перед судом.

Добавим, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".