Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дело одесского аэропорта — защита Кауфмана пытается затянуть процесс arrow

Дело одесского аэропорта — защита Кауфмана пытается затянуть процесс

20 ноября 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело одесского аэропорта — защита Кауфмана пытается затянуть процесс
Бизнесмен Борис Кауфман в суде. Фото: НАБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Защита одесского бизнесмена Бориса Кауфмана подала заявление об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

Читайте также:

По его словам, никакого решения суда не удалось получить. Должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения на решение суда первой инстанции по поводу продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого по этому делу.

"Заседание не состоялось из-за того, что вчера, как объявил председательствующий в коллегии судья, за 5 мин до окончания рабочего времени в ВАКС поступило заявление об отводе детектива и прокурора по этому делу. Учитывая, что в сегодняшнем заседании было объявлено перерыв и дата следующего заседания также объявлена ​​судьи. Дело назначено на 21 ноября, в 14 часов продолжим рассмотрение. Сторона обвинения трактует представление такого заявления об отводе как просто попытку стороны защиты затянуть судебное разбирательство, о чем мною сегодня было объявлено во время судебного заседания", — сказал Броневицкий.

Отметим, что по этому делу заявление об отводе прокурора и детектива подано впервые.

Что еще известно о деле

Напомним, 26 октября одесского бизнесмена Бориса Кауфмана уволили из-под стражи в зале суда. Его подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса".

Также мы писали, что общественные борцы с коррупцией не согласны с таким решением и выразили надежду на то, что правоохранительные органы все же смогут отстоять интересы государства перед судом.

Добавим, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме