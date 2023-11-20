Дело одесского аэропорта — защита Кауфмана пытается затянуть процесс
Защита одесского бизнесмена Бориса Кауфмана подала заявление об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс.
Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.
По его словам, никакого решения суда не удалось получить. Должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения на решение суда первой инстанции по поводу продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого по этому делу.
"Заседание не состоялось из-за того, что вчера, как объявил председательствующий в коллегии судья, за 5 мин до окончания рабочего времени в ВАКС поступило заявление об отводе детектива и прокурора по этому делу. Учитывая, что в сегодняшнем заседании было объявлено перерыв и дата следующего заседания также объявлена судьи. Дело назначено на 21 ноября, в 14 часов продолжим рассмотрение. Сторона обвинения трактует представление такого заявления об отводе как просто попытку стороны защиты затянуть судебное разбирательство, о чем мною сегодня было объявлено во время судебного заседания", — сказал Броневицкий.
Отметим, что по этому делу заявление об отводе прокурора и детектива подано впервые.
Что еще известно о деле
Напомним, 26 октября одесского бизнесмена Бориса Кауфмана уволили из-под стражи в зале суда. Его подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса".
Также мы писали, что общественные борцы с коррупцией не согласны с таким решением и выразили надежду на то, что правоохранительные органы все же смогут отстоять интересы государства перед судом.
Добавим, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".
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