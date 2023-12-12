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Защита пытается затянуть процесс по делу одесского бизнесмена Кауфмана

12 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Защита пытается затянуть процесс по делу одесского бизнесмена Кауфмана
Одесский бизнесмен Борис Кауфман. Фото: Forbes
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

ВАКС рассмотрел ходатайство защиты одесского бизнесмена Бориса Кауфмана об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс".

Об этом "Судебному медиа" рассказала владелица акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.

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По ее словам, по делу "Одесского аэропорта" еще продолжаются следственные действия, поэтому режим ожидания со стороны защиты может сыграть не на руку им.

"У них не осталось ходов, кроме как тянуть время. Мы пристально следим за процессом. Не только потому что это резонансное дело, но и потому что я являюсь свидетелем в этом производстве. Мне интересно, хочется быть в курсе, что происходит", — сказала Гутовская.

Кроме того, предприниматель подчеркнула, что процессуальные нормы украинского законодательства позволяют применять санкции за сознательное затягивание судебного процесса.

В чем подозревают Кауфмана

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработала и реализовала преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Напомним, в ноябре Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману. Его подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса".

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