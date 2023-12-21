Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дело одесского аэропорта — в городском совете начали служебное расследование arrow

Дело одесского аэропорта — в городском совете начали служебное расследование

21 декабря 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело одесского аэропорта — в городском совете начали служебное расследование
Одесский аэропорт Фото: UA Region
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе проведут служебное расследование по присвоению аэропорта "Одесса" в 2011 году. Известно, что с тех пор коммунальная доля города, перешедшая в частное предприятие, стала составлять всего 25%.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

По информации мэрии, для расследования будет создана отдельная комиссия, которую будет возглавлять заместитель городского головы Валерий Силин. Продлится оно до 12 февраля 2024 года.

Чем будет заниматься комиссия

Она должна проверить соблюдение требований законодательства при принятии, подписании и регистрации двух решений Одесского городского совета, датированных 29 апреля и 8 июля 2011 года.

Соответствующее решение появилось на сайте мэрии 20 декабря, однако датировано оно 13 декабря. Почему городской совет неделю медлил с обнародованием информации неизвестно.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена Кауфман и Грановский разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Напомним, 11 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что ВАКС рассмотрел ходатайство защиты одесского бизнесмена Бориса Кауфмана об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме