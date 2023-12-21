Дело одесского аэропорта — в городском совете начали служебное расследование

Одесский аэропорт Фото: UA Region

В Одессе проведут служебное расследование по присвоению аэропорта "Одесса" в 2011 году. Известно, что с тех пор коммунальная доля города, перешедшая в частное предприятие, стала составлять всего 25%.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, для расследования будет создана отдельная комиссия, которую будет возглавлять заместитель городского головы Валерий Силин. Продлится оно до 12 февраля 2024 года.

Чем будет заниматься комиссия

Она должна проверить соблюдение требований законодательства при принятии, подписании и регистрации двух решений Одесского городского совета, датированных 29 апреля и 8 июля 2011 года.

Соответствующее решение появилось на сайте мэрии 20 декабря, однако датировано оно 13 декабря. Почему городской совет неделю медлил с обнародованием информации неизвестно.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена Кауфман и Грановский разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Напомним, 11 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что ВАКС рассмотрел ходатайство защиты одесского бизнесмена Бориса Кауфмана об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс".