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Дело одесского аэропорта — бизнесмену Кауфману продлили срок обязательств

24 января 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело одесского аэропорта — бизнесмену Кауфману продлили срок обязательств
Кауфманн в зале суда. Фото: Слово и дело
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бизнесмену Борису Кауману, подозреваемому в причастности к делу по присвоению одесского аэропорта, ВАКС продлил срок действия обязательств. Известно, что предприниматель должен явиться в зале суда 19 марта для решения дальнейшего содержания.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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По информации ВАКС, все пункты бизнесмен должен выполнять до 20 февраля. В случае саботирования ему грозит содержание под стражей.

"Ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемого, удовлетворить. Продлить подозреваемому на два месяца — до 19 марта 2024 года  срок действия обязательств", — говорится в решении суда.

Какие обязательства возложили на бизнесмена

Как известно, антикоррупционный суд увеличил Кауфману меру пресечения в размере 180 млн грн залога с возложением таких обязательств:

  • прибывать по первому требованию;
  • не отлучаться из городов Одессы и Киева без разрешения (за исключением поездок из Одессы в Киев и обратно);
  • сообщать об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми, а также свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена Кауфман и Грановский, разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Кто еще фигурирует в деле

Напомним, 11 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что в конце декабря ВАКС также продлил срок обязательств бизнесмена Боруховича. Пока он постоянно находится в Одессе, без права покидать город.

Одесса
суд
Одесская область
ВАКС
Новости Одессы
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