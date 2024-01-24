Дело одесского аэропорта — бизнесмену Кауфману продлили срок обязательств

Кауфманн в зале суда. Фото: Слово и дело

Бизнесмену Борису Кауману, подозреваемому в причастности к делу по присвоению одесского аэропорта, ВАКС продлил срок действия обязательств. Известно, что предприниматель должен явиться в зале суда 19 марта для решения дальнейшего содержания.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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По информации ВАКС, все пункты бизнесмен должен выполнять до 20 февраля. В случае саботирования ему грозит содержание под стражей.

"Ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемого, удовлетворить. Продлить подозреваемому на два месяца — до 19 марта 2024 года — срок действия обязательств", — говорится в решении суда.

Какие обязательства возложили на бизнесмена

Как известно, антикоррупционный суд увеличил Кауфману меру пресечения в размере 180 млн грн залога с возложением таких обязательств:

прибывать по первому требованию;

не отлучаться из городов Одессы и Киева без разрешения (за исключением поездок из Одессы в Киев и обратно);

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, а также свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена Кауфман и Грановский, разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Кто еще фигурирует в деле

Напомним, 11 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что в конце декабря ВАКС также продлил срок обязательств бизнесмена Боруховича. Пока он постоянно находится в Одессе, без права покидать город.