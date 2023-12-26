Справа одеського аеропорту — бізнесмену Боруховичу продовжили строк обовʼязків
Бізнесмену Алексу Боруховичу, якого підозрюють у причетності до справи з привласнення одеського аеропорту, ВАКС продовжив строк дії обовʼязків. Відомо, що підприємець на цій схемі "заробив" понад 2 мільярди гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
За інформацією ВАКС, усі пункти бізнесмен має виконувати до 20 лютого. У разі саботування йому загрожує утримання під вартою.
Які зобовʼязання поклали на Боруховича
Як відомо, антикорупційний суд визначив Боруховичу запобіжний захід у вигляді 120,78 млн грн застави з покладанням таких обов'язків:
- прибувати на першу вимогу;
- не відлучатися з Одеси без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Що відомо про схему
У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени Кауфман та Грановський, розробили та реалізували злочинну схему. Внаслідок неї майновий комплекс стратегічного об'єкта — міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста й так званих приватних інвесторів.
Хто ще фігурує в справі
Нагадаємо, 11 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обрала запобіжний захід колишньому меру Одеси. Олексія Костусєва підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".
Також ми писали, що ВАКС розглянув клопотання захисту одеського бізнесмена Бориса Кауфмана про відведення прокурора та детектива у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Це може свідчити про те, що адвокати навмисно намагаються затягнути судовий процес.
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