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Справа одеського аеропорту — бізнесмену Боруховичу продовжили строк обовʼязків

26 грудня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Справа одеського аеропорту — бізнесмену Боруховичу продовжили строк обовʼязків
Борухович у залі суду. Фото: скриншот з камери
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Бізнесмену Алексу Боруховичу, якого підозрюють у причетності до справи з привласнення одеського аеропорту, ВАКС продовжив строк дії обовʼязків. Відомо, що підприємець на цій схемі "заробив" понад 2 мільярди гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду. 

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За інформацією ВАКС, усі пункти бізнесмен має виконувати до 20 лютого. У разі саботування йому загрожує утримання під вартою.

Які зобовʼязання поклали на Боруховича

Як відомо, антикорупційний суд визначив Боруховичу запобіжний захід у вигляді 120,78 млн грн застави з покладанням таких обов'язків:

  • прибувати на першу вимогу;
  • не відлучатися з Одеси без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени Кауфман та Грановський, розробили та реалізували злочинну схему. Внаслідок неї майновий комплекс стратегічного об'єкта — міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста й так званих приватних інвесторів.

Хто ще фігурує в справі

Нагадаємо, 11 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обрала запобіжний захід колишньому меру Одеси. Олексія Костусєва підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

Також ми писали, що ВАКС розглянув клопотання захисту одеського бізнесмена Бориса Кауфмана про відведення прокурора та детектива у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Це може свідчити про те, що адвокати навмисно намагаються затягнути судовий процес.

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