Дело одесского аэропорта — бизнесмену Боруховичу продлили срок обязанностей

Борухович в зале суда. Фото: скриншот с камеры

Бизнесмену Алексу Боруховичу, подозреваемому в причастности к делу по присвоению одесского аэропорта, ВАКС продлил срок действия обязанностей. Известно, что предприниматель на этой схеме "заработал" более 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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По информации ВАКС, все пункты бизнесмен должен выполнять до 20 февраля. В случае саботирования ему грозит содержание под стражей.

Какие обязательства возложили на Боруховича

Как известно, антикоррупционный суд определил Боруховичу меру пресечения в размере 120,78 млн грн залога с возложением следующих обязанностей:

прибывать по первому требованию;

не отлучаться из Одессы без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена Кауфман и Грановский, разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Кто еще фигурирует в деле

Напомним, 11 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что ВАКС рассмотрел ходатайство защиты одесского бизнесмена Бориса Кауфмана об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс.