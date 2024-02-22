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Справа аеропорту "Одеса" — ВАКС проведе спецрозсілдування щодо ексмера Костусєва

22 лютого 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Справа аеропорту "Одеса" — ВАКС проведе спецрозсілдування щодо ексмера Костусєва
Міжнародний авіапорт "Одеса". Фото: avialiga.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) надав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо колишього мера Одеси. Йдеться про Олексія Костусєва, якого підорзрюють у причетності до заволодіння аеропортом "Одеса".

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

"Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени розробили та реалізували злочинну схему. Унаслідок чого майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста й так званих приватних інвесторів. Злочинцям вдалося  заволодіти підприємством та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності.

Кого ще підозрюють

Нагадаємо, під підозрою також перебуває бізнесмен Борис Кауман, якому, ВАКС продовжив строк дії зобовʼязань. Наразі відомо, що підприємець має зʼявитися у залі суду 19 березня для вирішення подальшого утримання. 

Також ми писали, що11 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обрала запобіжний захід колишньому меру Одеси. Олексія Костусєва підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".

Додамо, наприкінці грудня ВАКС також продовжив строк зобовʼязань бізнесмену Боруховичу. Наразі він постійно перебуває в Одесі, без права покидати місто.

Одеса
корупція
аеропорти
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