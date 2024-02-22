Дело аэропорта "Одесса" — ВАКС проведет спецрасследование в отношении Костусева

Международный авиапорт "Одесса". Фото: avialiga.ua

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на проведение досудебного расследования в отношении мэра Одессы. Речь идет об Алексее Костусеве, которого подозревают в причастности к завладению аэропортом "Одесса".

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу ", — говорится в сообщении.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов. Преступникам удалось завладеть предприятием и 2,5 миллиарда гривен дохода от его деятельности.

Кого еще подозревают

Напомним, под подозрением также находится бизнесмен Борис Кауман, которому ВАКС продлил срок действия обязательств. Известно, что предприниматель должен явиться в зале суда 19 марта для решения дальнейшего содержания.

Также мы писали, что 11 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Добавим, в конце декабря ВАКС также продлил срок обязательств бизнесмену Боруховичу. Пока он постоянно находится в Одессе, без права покидать город.