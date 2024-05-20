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Дело международного аэропорта "Одесса" — следствие завершено

20 мая 2024 15:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дело международного аэропорта "Одесса" — следствие завершено
Международный аэропорт "Одесса". Фото: Facebook/Odesa Airport
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принял решение завершить досудебное расследование по делу международного аэропорта "Одесса. Пока что всем фигурантам, задействованным в присвоении и хищении имущества предприятия, сообщили о подозрениях, дальше дело будет рассматривать суд.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Следствие завершено

Следствие по незаконному завладению имуществом международного аэропорта "Одесса" и доходу от его деятельности наконец-то завершено. Подозрение в этом преступлении получили бывший городской голова Одессы — Алексей Костусев, его заместитель — Анатолий Орловский, экс-гендиректор аэропорта — Алексей Кочанов и два известных бизнесмена — Борис Кауфман и Александр Борухович (ранее Грановский). Материалы по всем фигурантам вскоре будут переданы в суд.

Уголовная схема

В 2011 году группа разработала и реализовала преступную схему. Пособники организовали ООО, которое должно стать владельцем одесского международного аэропорта совместно с горсоветом. На самом же деле преступникам удалось завладеть предприятием и 2,5 миллиарда гривен дохода от его деятельности.

Как завладели одесским аеропортом
Схема овладения международным аэропортом "Одесса". Фото: НАБУ

Что угрожает сообщникам

  • Бизнесменам Борису Кауфману и Александру Боруховичу объявили подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 (пособие), ч. 5 ст. 191 (мошенничество), ч. 2 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 369 (превышение власти или служебные полномочия) УК Украины.
  • Алексей Костусев обвиняется по ч. 5 ст. 191 (мошенничество), ч. 1 ст. 366 (подлог документов), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.
  • Алексей Кочанов обвиняется по ч. 5 ст. 191 (мошенничество), ч. 5 ст. 27 (организация преступной группы), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путём) УК Украины.
  • Анатолию Орловскому предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (мошенничество) УК Украины.

Всем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Случаи хищения госимущества в Одесской области

Мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о Дмитрии Сенниченко — руководителе группировки, которая присвоила средства Одесского припортового завода.

Также мы сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос двух бывших одесских депутатов от запрещенной ОПЗЖ. Речь идет о Викторе Баранском и Виталии Саутьонкове, подозреваемых в хищении имущества Дунайского пароходства.

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