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ВАКС виніс вирок ексмеру — що відомо про справу аеропорту "Одеса"

15 травня 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
ВАКС виніс вирок ексмеру — що відомо про справу аеропорту "Одеса"
Олексій Костусєв отримав вирок у справі одеського аеропорту. Фото: Олексій Костусєв/Facebook
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Апеляційний суд підтвердив законність запобіжного заходу колишньому меру Одеси Олексію Костусєву.  Ексголову визнали винним у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". 

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

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Апеляцію захисту відхилено

Сьогодні, 15 травня, апеляційна палата ВАКС не задовольнила апеляцію захисника у справі одеського аеропорту. В результаті дій Олексія Костусєва та його спільників місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом "Одеса" і не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Усі кошти від діяльності об'єкта привласнювали зловмисники. Наразі колишньому меру Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте поки лише заочно, оскільки Костусєв не перебуває в Україні.

Справа одеського аеропорту — що відомо

У 2011 році група осіб розробила та реалізувала злочинну схему. Спільниками були колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський, ексгендиректор аеропорту Олексій Кочанов та два бізнесмени — Борис Кауфман та Олександр Борухович (раніше Грановський). Посібники організували ТОВ, яке мало стати власником одеського міжнародного аеропорту спільно з міськрадою. Насправді ж злочинцям вдалося  заволодіти підприємством та 2,5 мільярда гривень доходу від його діяльності.

Вироки для інших фігурантів у справі

Нагадаємо, під підозрою також перебуває бізнесмен Борис Кауфман, якому ВАКС продовжив строк дії зобовʼязань. Наразі відомо, що підприємець має зʼявитися у залі суду 19 березня для вирішення подальшого утримання.

Також ми писали, що вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок ексвіцемеру Одеси Анатолію Орловському у справі заволодіння  майном одеського аеропорту завдяки зловживанню службовим становищем. Спочатку його засудили до чотирьох років ув'язнення, але пізніше змінили вирок на умовний термін.

Додамо, що наприкінці грудня ВАКС також продовжив строк зобовʼязань бізнесмену Боруховичу. Наразі він постійно перебуває в Одесі без права покидати місто.

Одеса
аеропорти
САП
гроші
Одеська область
ВАКС
Одеська ОДА
Кримінал
злочин

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