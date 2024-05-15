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ВАКС вынес приговор экс-мэру — что известно о деле аэропорта "Одесса"

15 мая 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
ВАКС вынес приговор экс-мэру — что известно о деле аэропорта "Одесса"
Алексей Костусев получил приговор по делу одесского аэропорта. Фото: Алексей Костусев/Facebook
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Апелляционный суд подтвердил законность меры пресечения бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву. Эксглаву признали виновным в деле незаконного завладения Международным аэропортом "Одесса".

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Апелляция защиты отклонена

Сегодня, 15 мая, апелляционная палата ВАКС не удовлетворила апелляцию защитника по делу одесского аэропорта. В результате действий Алексея Костусева и его сообщников город полностью потерял контроль над аэропортом "Одесса" и не получал от его деятельности никакой прибыли. Все средства от деятельности объекта присваивали злоумышленники. В настоящее время бывшему мэру Одессы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако пока заочно, поскольку Костусев не находится в Украине.

Дело одесского аэропорта — что известно

В 2011 году группа разработала и реализовала преступную схему. Сообщниками были бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель Анатолий Орловский, экс-гендиректор аэропорта Алексей Кочанов и два бизнесмена — Борис Кауфман и Александр Борухович (ранее Грановский). Сообщники организовали ООО, которое должно стать владельцем одесского международного аэропорта совместно с горсоветом. На самом же деле преступникам удалось завладеть предприятием и 2,5 миллиарда гривен дохода от его деятельности.

Приговоры для других фигурантов по делу

Напомним, под подозрением также находится бизнесмен Борис Кауфман, которому ВАКС продлил срок действия обязательств. Известно, что предприниматель должен явиться в зале суда 19 марта для решения дальнейшего содержания.

Также мы писали, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор эксвицемеру Одессы Анатолию Орловскому по делу о завладении имуществом одесского аэропорта благодаря злоупотреблению служебным положением. Сначала его приговорили к 4 годам заключения, но позже сменили приговор на условный срок.

Добавим, что в конце декабря ВАКС также продлил срок обязательств бизнесмену Боруховичу. Пока он постоянно находится в Одессе, без права покидать город.

Одесса
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Одесская область
ВАКС
Одесская ОГА
Криминал
преступление

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