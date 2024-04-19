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Колишній мер Одеси Олексій Костусєв ховається від суду у Лондоні, — ЗМІ

19 квітня 2024 12:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Колишній мер Одеси Олексій Костусєв ховається від суду у Лондоні, — ЗМІ
Ексмер Одеси Олексій Костусєв. Фото: Владислав Содель
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повідомив Олексія Костусєва про проведення досудового розслідування та запросив на допит. Виявилось, що колишній мер Одеси переховується в розкішному районі столиці Британії. 

Про це повідомляють ЗМІ.

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За даними ЗМІ, в повідомленні від ВАКС до Олексія Костусєва значилася не українська адреса — а Кью Роуд, 194 в елітному лондонському районі Річмонд. Зазначимо, що цей район розташований у передмісті Лондона та користується великою популярність у заможних людей, зокрема світових зірок та політиків.

Будинок, де орендує квартиру Костусєв, розташований навпроти Королівських ботанічних садів у районі Річмонд на правому березі Темзи. Вартість нерухомості була оцінена у 2000 році у понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Ексмер Одеси проживає в будинку з п'ятьма спальнями та трьома санвузлами. 

Справа Олексія Костусєва

Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд (ВАКС) надав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо колишнього мера Одеси. Йдеться про Олексія Костусєва, якого підозрюють у причетності до заволодіння аеропортом "Одеса".

Також ми писали, що вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок ексвіцемеру Одеси Анатолію Орловському у справі заволодіння  майном одеського аеропорту завдяки зловживанню службовим становищем. Спочатку його засудили до 4 років ув'язнення, але пізніше змінили вирок на умовний термін.

Одеса
аеропорти
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ВАКС
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