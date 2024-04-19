Бывший мэр Одессы Алексей Костусев скрывается от суда в Лондоне, — СМИ

Эксмер Одессы Алексей Костусев. Фото: Владислав Содель

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщил Алексею Костусеву о проведении досудебного расследования и пригласил на допрос. Оказалось, что бывший мэр Одессы скрывается в роскошном районе столицы Британии.

Об этом сообщают СМИ.

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Имение в Лондоне

По данным СМИ, в сообщении от ВАКС Алексею Костусеву значился не украинский адрес — а Кью Роуд, 194 в элитном лондонском районе Ричмонд. Отметим, что этот район расположен в пригороде Лондона и пользуется большой популярностью у состоятельных людей, в частности, мировых звезд и политиков.

Дом, где арендует квартиру Костусев, расположен напротив Королевских ботанических садов в районе Ричмонда на правом берегу Темзы. Стоимость недвижимости была оценена в 2000 году в более чем 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Эксмер Одессы проживает в доме с 5 спальнями и 3 санузлами.

Дело Алексея Костусева

Напомним, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на проведение досудебного расследования в отношении мэра Одессы. Речь идет об Алексее Костусеве, которого подозревают в причастности к завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор эксвицемеру Одессы Анатолию Орловскому по делу о завладении имуществом одесского аэропорта благодаря злоупотреблению служебным положением. Сначала его приговорили к 4 годам заключения, но позже сменили приговор на условный срок.