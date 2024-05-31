Закрытие дела за 1 000 долларов — госслужащего разоблачили на взяточничестве
В Одессе полиция задержала государственного исполнителя за вымогательство и получение взятки. Мужчина за 1 000 денег обещал посодействовать закрытию дела в отношении одесситки.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Детали дела
Госслужащий требовал – а впоследствии и получил – деньги от жительницы Одессы, имевшей проблему с исполнением судебного решения. За 1 000 долларов взяточник обещал одесситке повлиять на своего коллегу того же отдела ГИС, который должен рассмотреть ее дело.
Так, злоумышленник за деньги должен был сделать так, чтобы его коллега не накладывала арест на имущество и банковские счета должницы и вообще закрыла производство.
Что угрожает
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.
Случаи взяточничества среди госслужащих
Мы писали, что государственный регистратор Николаева через своего посредника требовал от "жертвы" взятку в размере 1 000 долларов за добросовестное исполнение своих обязанностей. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит лишение свободы.
Также мы сообщали, что госслужащий одного из отделов Государственной миграционной службы (ДМС) в Одесской области требовал деньги с иностранца. За 3 000 долларов он обещал "не создавать проблем" в подтверждении украинского гражданства его детей.
Читайте Новини.LIVE!