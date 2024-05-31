Закрытие дела за 1 000 долларов — госслужащего разоблачили на взяточничестве

Полиция задержала госслужащего в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе полиция задержала государственного исполнителя за вымогательство и получение взятки. Мужчина за 1 000 денег обещал посодействовать закрытию дела в отношении одесситки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Госслужащий требовал – а впоследствии и получил – деньги от жительницы Одессы, имевшей проблему с исполнением судебного решения. За 1 000 долларов взяточник обещал одесситке повлиять на своего коллегу того же отдела ГИС, который должен рассмотреть ее дело.

Деньги, полученные госслужащим Одессы. Фото: Нацполиция

Так, злоумышленник за деньги должен был сделать так, чтобы его коллега не накладывала арест на имущество и банковские счета должницы и вообще закрыла производство.

Что угрожает

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Случаи взяточничества среди госслужащих

Мы писали, что государственный регистратор Николаева через своего посредника требовал от "жертвы" взятку в размере 1 000 долларов за добросовестное исполнение своих обязанностей. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что госслужащий одного из отделов Государственной миграционной службы (ДМС) в Одесской области требовал деньги с иностранца. За 3 000 долларов он обещал "не создавать проблем" в подтверждении украинского гражданства его детей.