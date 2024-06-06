Выпагали деньги из иностранцев: в Одесской области разоблачили чиновников ДМС

ДБР разоблачило должностных лиц миграционной службы на взяточничестве. Фото: ДБР

В Одесской области Государственное бюро расследований (ДБР) разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За десятки тысяч долларов они обещали содействовать выигрышу судебного процесса, чтобы граждане других стран не были депортированы из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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Детали преступления

Начальник управления миграционного контроля ГУ ГТС Украины в Одесской области и сотрудник этого же управления обещали иностранцу разрешить остаться в Украине. За 20 тысяч долларов США чиновники согласились помочь уроженцу Республики Молдова, которого ждала принудительная депортация из-за аннулированного украинского паспорта.

Деньги для чиновников. Фото: ДБР

Чиновники посоветовали иностранцу подать в суд апелляцию против своей депортации, обещая помочь выиграть суд. Они даже брались подготовить необходимые документы для суда, повлиять на судью и других работников ГМС, представлявших позицию учреждения в суде.

Что обнаружили во время обысков

Правоохранители провели обыски и нашли деньги, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 миллионов гривен. Только украшения жены руководителя по предварительным оценкам стоят около 3 миллионов гривен.

Драгоценности в доме фигуранта. Фото: ДБР

Среди прочего у начальника обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 миллионов гривен. У матери чиновника в собственности также много земельных землянок, дома и магазины.

Что угрожает

Сообщникам сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления — 70 млн грн, сотруднику — 7 млн грн.

Коррупция в Одесской области

Также мы сообщали, что в Одессе полицейские разоблачили служащего одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на взяточничестве. Мужчина требовал 1000 долларов за снятие автомобиля с военного учета, за что теперь ему грозит лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Одессе полиция задержала государственного исполнителя за вымогательство и получение взятки. Мужчина за 1000 долларов обещал посодействовать закрытию дела в отношении одесситки.

Кроме этого, госслужащий одного из отделов Государственной миграционной службы (ДМС) в Одесской области требовал деньги с иностранца. За 3000 долларов он обещал "не создавать проблем" в подтверждении украинского гражданства его детей.