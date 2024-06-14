Чиновники Одесской области требовали взятку в 40 000 долларов: подробности

Правоохранители разоблачили чиновников Одесской области на взяточничестве. Фото: Одесская областная прокуратура.

Три чиновника в Одесской области предоставили государственные земли в пользование предпринимателю за 40 000 гривен для того, чтобы он устроил там автостоянку для грузовиков. Их разоблачили "на горячем" и задержали, всем сообщникам грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Организатор схемы — начальник управления водных ресурсов рек — привлек к делу двух сообщников: своего коллегу и председателя Старокозачьей громады Белгород-Днестровского района Вадима Бойко. Чиновники требовали 40 000 долларов от предпринимателя, чтобы выполнить его "прихоть".

Чиновники Одесчины получили взятку. Фото: Одесская областная прокуратура

За эти средства они обещали передать земли площадью 16 га, находящиеся на балансе управления водных рек, в коммунальную собственность одной из ОТГ. А в дальнейшем — в пользование предпринимателю для ведения бизнеса без проведения аукциона и с первоочередным правом выкупа.

Участок, часть которого хотели отдать под стоянку. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Всем фигурантам инкриминировали получение неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Случаи коррупции в Одесской области

Мы писали, что в Одессе полиция задержала сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как отмечали ранее СМИ, речь идет об Алексее Макарском, который требовал 4 000 за невыдачу повестки.

Также мы писали, что в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За десятки тысяч долларов они обещали содействовать выигрышу судебного процесса, чтобы граждане других стран не были депортированы из Украины.