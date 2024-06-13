Подробиці затримання співробітника Одеського ТЦК та СП: поліція

Співробітника ТЦК та СП Одеси затримали за хабарництво. Фото: Нацполіція

В Одесі поліція затримала співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як зазначали раніше ЗМІ, мова йде про Олексія Макарського. Чоловіку вже оголосили про підозру у одержанні хабаря та тепер йому загрожує до десяти років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Макарський пропонував своїм "клієнтам" відтермінувати призов на військову службу за гроші. Так, 4 000 доларів коштувало для призовників, аби їм не вручили повістку та надали пустий бланк з мокрою печаткою для самостійного заповнення. Цей фейковий документ мав виключити можливість вручення реальної повістки.

Документ, що вилучили поліцейські. Фото: Нацполіція

Макарського затримали під час одержання 1 000 доларів другого траншу хабаря. Тижнем раніше він вже отримав аналогічну суму.

Другий транш хабара для співробітника ТЦК. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Наразі Макарському повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми писали, що на Одещині затримали водія сектору логістики одного з відділів поліції. Підозрюваний за 10 000 доларів обіцяв своїм "клієнтам" доставити їх до Придністровського регіону Молдови.

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали 28-річну жінку, яка допомагала чоловікам ухилятися від військової служби в ЗСУ. Жінка підробляла різноманітні документи, у тому числі медичні висновки про непридатність.