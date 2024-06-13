Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затримання працівника Одеського ТЦК за корупцію — поліція розповіла деталі arrow

Затримання працівника Одеського ТЦК за корупцію — поліція розповіла деталі

13 червня 2024 12:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Подробиці затримання співробітника Одеського ТЦК та СП: поліція
Співробітника ТЦК та СП Одеси затримали за хабарництво. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі поліція затримала співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як зазначали раніше ЗМІ, мова йде про Олексія Макарського. Чоловіку вже оголосили про підозру у одержанні хабаря та тепер йому загрожує до десяти років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

Читайте також:

Деталі злочину

Макарський пропонував своїм "клієнтам" відтермінувати призов на військову службу за гроші. Так, 4 000 доларів коштувало для призовників, аби їм не вручили повістку та надали пустий бланк з мокрою печаткою для самостійного заповнення. Цей фейковий документ мав виключити можливість вручення реальної повістки.

Макарський підробляв документи для призовників
Документ, що вилучили поліцейські. Фото: Нацполіція

Макарського затримали під час одержання 1 000 доларів другого траншу хабаря. Тижнем раніше він вже отримав аналогічну суму.

Затримання працівника Одеського ТЦК за корупцію — поліція розповіла деталі - фото 2
Другий транш хабара для співробітника ТЦК. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Наразі Макарському повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми писали, що на Одещині затримали водія сектору логістики одного з відділів поліції. Підозрюваний за 10 000 доларів обіцяв своїм "клієнтам" доставити їх до Придністровського регіону Молдови.

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали 28-річну жінку, яка допомагала чоловікам ухилятися від військової служби в ЗСУ. Жінка підробляла різноманітні документи, у тому числі медичні висновки про непридатність.

підробки
військовий призов
мобілізація
хабар
ТЦК та СП
ухилянти
Одеса
покарання
Одеська область
Новини Одеси
документи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту