Подробности задержания сотрудника Одесского ТЦК и СП: полиция

Сотрудник ТЦК и СП Одессы задержан за взяточничество. Фото: Нацполиция

В Одессе полиция задержала сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как отмечали ранее СМИ, речь идет об Алексее Макарском. Мужчине уже объявили о подозрении в получении взятки и теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Макарский предлагал своим "клиентам" отсрочить призыв на военную службу за деньги. Так, 4 000 долларов стоило призывникам, чтобы им не вручили повестку и предоставили пустой бланк с мокрой печатью для самостоятельного заполнения. Этот фейковый документ должен был исключить возможность вручения реальной повестки.

Документ, изъятый полицейскими. Фото: Нацполиция

Макарский был задержан при получении 1 000 долларов второго транша взятки. Неделей ранее он уже получил аналогичную сумму.

Второй транш взятки для сотрудника ТЦК. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Макарскому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Случаи помощи уклонистам в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области задержали водителя сектора логистики одного из отделов полиции. Подозреваемый за 10 000 долларов обещал своим "клиентам" доставить их в Приднестровский регион Молдовы.

Также мы сообщали, что в Одессе задержана 28-летняя женщина, которая помогала мужчинам уклоняться от военной службы в ВСУ. Женщина подделывала всевозможные документы, в том числе медицинские заключения о непригодности.