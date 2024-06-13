Подробности задержания сотрудника Одесского ТЦК и СП: полиция

Задержание работника Одесского ТЦК за коррупцию — полиция рассказала детали
В Одессе полиция задержала сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как отмечали ранее СМИ, речь идет об Алексее Макарском. Мужчине уже объявили о подозрении в получении взятки и теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
Макарский предлагал своим "клиентам" отсрочить призыв на военную службу за деньги. Так, 4 000 долларов стоило призывникам, чтобы им не вручили повестку и предоставили пустой бланк с мокрой печатью для самостоятельного заполнения. Этот фейковый документ должен был исключить возможность вручения реальной повестки.
Макарский был задержан при получении 1 000 долларов второго транша взятки. Неделей ранее он уже получил аналогичную сумму.
Какое наказание
Макарскому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.
Случаи помощи уклонистам в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области задержали водителя сектора логистики одного из отделов полиции. Подозреваемый за 10 000 долларов обещал своим "клиентам" доставить их в Приднестровский регион Молдовы.
Также мы сообщали, что в Одессе задержана 28-летняя женщина, которая помогала мужчинам уклоняться от военной службы в ВСУ. Женщина подделывала всевозможные документы, в том числе медицинские заключения о непригодности.
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