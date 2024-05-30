9 років за 9 000 доларів — в Одесі розкрили схему ухилення від призову

Поліція затримала жінку в Одесі за допомогу ухилянтам. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали 28-річну жінку, яка організувала схему, що дозволяла чоловікам ухилятися від військової служби в ЗСУ. Жінка підробляла різноманітні документи, за що наразі може сісти за ґрати до дев'яти років.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Як діяла незаконна схема

Організаторка пропонувала повний пакет документів, що містив фейкові медичні довідки, висновки лікарських комісій про наявність групи інвалідності, та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, якого знято з обліку. Таким чином, чоловіки могли отримати статус "непридатного" до військової служби. Фігурантку затримали, коли вона отримувала перший транш у 5 000 доларів.

"Це документи знайомих. Мене попросили забрати й все. А гроші належать мені", — заявила одеситка.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені печатки різних медичних установ, територіальних підрозділів ТЦК, довідки ВЛК, копії паспортів та "чорнові" записи.

Обшуки серед особистих речей одеситки. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Випадки допомоги ухилення від військової служби

Ми писали, що в Одесі викрили медичних працівників, які сприяли втечі ухилянтів за кордон. Вони виготовляли документи для призовників, згідно з якими останні вважалися непридатними та могли виїхати за межі України.

Також ми повідомляли, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угруповання, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі.