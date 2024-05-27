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Допомагали стати інвалідом за 7 тисяч доларів — в Одесі накрили угрупування медиків

27 травня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Допомагали стати інвалідом за 7 тисяч доларів — в Одесі накрили угрупування медиків
В Одесі викрили угрупування медиків на допомозі ухилянтам. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі викрили медичних працівників, які сприяли втечі ухилянтів закордон. Вони виготовляли документи для призовників, згідно з якими останні вважалися не придатними та могли виїхати за межі України. 

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі схеми

Організаторка схеми — завідувачка однієї з міських амбулаторій, залучила до "співпраці" лікаря та двох медичних сестер. Медики фабрикували історії хвороб та допомагали отримати інвалідність. 

Для створення необхідної документації використовували підроблені печатки та бланки медичних установ, а самі працівники вносили в документи відомості від імені інших профільних медичних фахівців. Вартість таких послуг коливалися від 5 000 до 7 000 доларів, залежно від пакета документів. За даними слідства, близько 20 ухилянтів скористалися їхнім сервісом. 

Яке покарання загрожує

Чотирьом медикам інкриміновано злочини за ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань зі здійснення мобілізаційних заходів, підроблення офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою осіб. За ці злочини правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Випадки допомоги ухилянтам в Одесі

Ми писали, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що  громадянин Молдови обіцяв придатному до військової служби українцю допомогти виїхати за межі країни. Іноземця затримали "на гарячому" під час того, як він намагався дати хабар прикордоннику.

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