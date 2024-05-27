Помогали стать инвалидом за 7 тысяч долларов — в Одессе накрыли группировку медиков

В Одессе разоблачили группировку медиков в помощи уклонистам. Фото: СБУ

В Одессе разоблачили медицинских работников, способствовавших бегству уклонистов заграницу. Они производили документы для призывников, согласно которым последние считались непригодными и могли уехать за пределы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали схемы

Организатор схемы — заведующая одной из городских амбулаторий, привлекла к "сотрудничеству" врача и двух медицинских сестер. Медики фабриковали истории болезней и помогали получить инвалидность.

Для создания необходимой документации использовали поддельные печати и бланки медицинских учреждений, а сами работники вносили в документы сведения от других профильных медицинских специалистов. Стоимость таких услуг колебалась от 5 000 до 7 000 долларов в зависимости от пакета документов. По данным следствия, около 20 уклонистов воспользовались их сервисом.

Какое наказание грозит

Четверым медикам инкриминированы преступления по ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Это препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по осуществлению мобилизационных мероприятий, подлогу официальных документов, а также внесению в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных организованной группой лиц. За эти преступления правонарушителям грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Случаи помощи уклонистам в Одессе

Мы писали, что украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 000 долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что гражданин Молдовы обещал пригодному к военной службе украинцу помочь уехать за пределы страны. Иностранца задержали "на горячем" во время того, как он пытался дать взятку пограничнику.