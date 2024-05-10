Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З Одеси до Молдови за 10 тисяч доларів — накрили чергову схему вивозу ухилянтів arrow

З Одеси до Молдови за 10 тисяч доларів — накрили чергову схему вивозу ухилянтів

10 травня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З Одеси до Молдови за 10 тисяч доларів — накрили чергову схему вивозу ухилянтів
Незаконний перетин кордону. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба молдовської Служби внутрішнього захисту та протидії корупції.
 

Читайте також:

Деталі схеми

У справі брали участь двоє прикордонників Республіки Молдова, які забезпечували проходження кордону, один житель Придністровського регіону був перевізником та країни та один українець, який підшукував охочих скористатися "послугами". Так, спільники знайшли "клієнта" — 21-річного українця, який  не бажав служити та вирішив втікти до Молдови. Ухилянт мав заплатити членам угруповання загалом 10 000 доларів, проте — кожна послуга оцінювалась по-різному. 

Так, перший транш у 2 000 доларів призовник перерахував українцю, потім ще 3 500 доларів — надав жителю Придністровського регіону Молдови. Ці двоє повинні були надати вказівки та гарантувати ухилянту проїзд до молдовського КПП. 

Далі ж діло залишалось за іноземними прикордонниками. За планом, вони мали пропустити українця на територію своєї держави. За такі послуги молдовських прикордонників призовник заплатив їм 4 500 доларів. 

Що загрожує

Чотирьох фігурантів підозрюють у організації нелегальної міграції згідно ч. 1 ст. 362 Кримінального Кодексу Молдови. Наразі усіх спільників затримали, прокурори приймають рішення після проведення обшуків. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. 

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми раніше писали, що громадянин Молдови обіцяв придатному до військової служби українцю допомогти виїхати за межі країни. Іноземця затримали "на гарячому" під час того, як він намагався дати хабар прикордоннику.

Також повідомляли про те, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.

Одеса
Молдова
КПП
прикордонники
військовий призов
Придністров'я
Кримінал
Новини Одеси
злочин
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні