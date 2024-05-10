Незаконний перетин кордону. Фото: скриншот

Українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба молдовської Служби внутрішнього захисту та протидії корупції.



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Деталі схеми

У справі брали участь двоє прикордонників Республіки Молдова, які забезпечували проходження кордону, один житель Придністровського регіону був перевізником та країни та один українець, який підшукував охочих скористатися "послугами". Так, спільники знайшли "клієнта" — 21-річного українця, який не бажав служити та вирішив втікти до Молдови. Ухилянт мав заплатити членам угруповання загалом 10 000 доларів, проте — кожна послуга оцінювалась по-різному.

Так, перший транш у 2 000 доларів призовник перерахував українцю, потім ще 3 500 доларів — надав жителю Придністровського регіону Молдови. Ці двоє повинні були надати вказівки та гарантувати ухилянту проїзд до молдовського КПП.

Далі ж діло залишалось за іноземними прикордонниками. За планом, вони мали пропустити українця на територію своєї держави. За такі послуги молдовських прикордонників призовник заплатив їм 4 500 доларів.

Що загрожує

Чотирьох фігурантів підозрюють у організації нелегальної міграції згідно ч. 1 ст. 362 Кримінального Кодексу Молдови. Наразі усіх спільників затримали, прокурори приймають рішення після проведення обшуків. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми раніше писали, що громадянин Молдови обіцяв придатному до військової служби українцю допомогти виїхати за межі країни. Іноземця затримали "на гарячому" під час того, як він намагався дати хабар прикордоннику.

Також повідомляли про те, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.