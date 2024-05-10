Из Одессы в Молдову за 10 тысяч долларов — накрыли очередную схему вывоза уклонистов

Незаконное пересечение границы. Фото: скриншот

Украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 000 долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба молдавской Службы внутренней защиты и противодействия коррупции .

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Детали схемы

В деле принимали участие два пограничника Республики Молдова, которые обеспечивали прохождение границы, один житель Приднестровского региона был перевозчиком и страны и один украинец, который подыскивал желающих воспользоваться "услугами". Так, подельники нашли "клиента" — 21-летнего украинца, который не желал служить и решил бежать в Молдову. Уклонист должен был заплатить членам группировки в общей сложности 10 000 долларов, однако каждая услуга оценивалась по-разному.

Так, первый транш в 2 000 долларов призывник перечислил украинцу, затем еще 3 500 долларов предоставил жителю Приднестровского региона Молдовы. Эти двое должны были предоставить указания и гарантировать уклонисту проезд в молдавский КПП.

Дальше дело оставалось за иностранными пограничниками. По плану они должны были пропустить украинца на территорию своего государства. За такие услуги молдавских пограничников призывник заплатил им 4 500 долларов.

Что угрожает

Четверо фигурантов подозреваются в организации нелегальной миграции согласно ч. 1 ст. 362 Уголовного Кодекса Молдавии. Все сообщники задержаны, прокуроры принимают решение после проведения обысков. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Случаи незаконного пересечения границы в Одесской области

Мы ранее писали, что гражданин Молдовы обещал пригодному к военной службе украинцу помочь уехать за пределы страны. Иностранца задержали "на горячем" во время того, как он пытался дать взятку пограничнику.

Также сообщалось о том, что в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, однако план провалился.