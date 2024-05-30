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9 лет за 9 000 долларов — в Одессе раскрыли схему уклонения от призыва

30 мая 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
9 лет за 9 000 долларов — в Одессе раскрыли схему уклонения от призыва
Полиция задержала женщину в Одессе за помощь уклонистам. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе задержана 28-летняя женщина, которая организовала схему, позволяющую мужчинам уклоняться от военной службы в ВСУ. Женщина подделывала разнообразные документы, за что может сесть за решетку до девяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Как действовала незаконная схема

Организатор предлагала полный пакет документов, содержавший фейковые медицинские справки, выводы врачебных комиссий о наличии группы инвалидности, и временное удостоверение военнообязанного, снятого с учета. Таким образом, мужчины могли получить статус "непригодного" к военной службе. Фигурантку задержали, когда она получала первый транш в 5 000 долларов.

"Это документы знакомых. Меня попросили забрать и все. А деньги принадлежат мне", — заявила одесситка.

В ходе обысков правоохранители изъяли поддельные печати разных медицинских учреждений, территориальных подразделений ТЦК, справки ВЛК, копии паспортов и "черновые" записи.

У одесситки изъяли черные записи и фейковые документы
Обыски среди личных вещей одесситки. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до девяти лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Случаи помощи уклонения от военной службы

Мы писали, что в Одессе разоблачили медицинских работников, которые способствовали бегству уклонистов за границу. Они производили документы для призывников, согласно которым последние считались непригодными и могли уехать за пределы Украины.

Также мы сообщали, что украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 000 долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.

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