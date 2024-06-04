Судитимуть поліцейського Одещини, який допомагав ухилянтам перетнути держкордон

Поліцейський Одещини хотів переправляти ухилянтів до Молдови. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти поліцейського, водія сектору логістики одного з відділів поліції Одещини. Підозрюваний за 10 000 доларів обіцяв своїм "клієнтам" доставити їх до Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Поліцейський створив схему для заробітку на військовозобов’язаних, які бажали незаконно виїхати з України. За 10 000 доларів США він обіцяв організувати безперешкодний виїзд до Придністровського регіону Республіки Молдова, пропонуючи перетин кордону стежками, що оминають офіційні пункти пропуску.

Прокурори задокументували хабар. Фото: Одеська обласна прокуратура

Для реалізації схеми він намагався залучити співробітника прикордонної служби, обіцяючи йому 1 000 доларів за кожного переправленого. Проте прикордонник одразу повідомив про це керівництво та правоохоронців. Фігуранта затримали під час передачі частини грошей прикордоннику за переправлення одного військовозобов’язаного.

Що загрожує

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, поліцейському загрожує покарання за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна.

Спроби нелегального перетину кордону на Одещині

Ми писали, що в Одеській області чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови та пропонував подальшу співпрацю.

Також жителю Одеської області та його товаришу загрожує позбавлення волі за те, що вони намагалися підкупити прикордонника. Чоловік хотів допомогти знайомому незаконно втекти до Молдови, проте обох зловмисників викрили.