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Хотів влаштувати бізнес на ухилянтах — на Одещині викрили зловмисника

31 травня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів влаштувати бізнес на ухилянтах — на Одещині викрили зловмисника
На Одещині затримали чоловіка за спробу підкупу прикордонника. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови та пропонував подальшу співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління ДПС України.

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Деталі справи

26-річний харків’янин планував "домовитись" зі прикордонником про співпрацю. За 2 500 доларів він хотів виїхати до Молдови та ще обіцяв на постійній основі шукати "клієнтів" для подібних послуг у подальшому. Горе-організатор спочатку намагався "вирішити" всі питання телефоном, згодом все ж таки наполіг про зустріч з прикордонником віч-на-віч.

Харків'янин хотів дати гроші прикордоннику на Одещині
Гроші, які вилучили у чоловіка. Фото: ДПСУ

Однак план не спрацював, адже прикордонник негайно повідомив про це керівництву. Чоловіка затримали під час передачі обумовленої суми грошей у одному з прикордонних населених пунктів Одещини.

Що загрожує

Правопорушнику повідомили про підозру за ст. 369 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі. Чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Спроби нелегально перетнути кордон на Одещині

Ми раніше писали, що жителю Одеської області та його товаришу загрожує позбавлення волі за те, що вони намагалися підкупити прикордонника. Чоловік хотів допомогти знайомому незаконно втекти до Молдови, проте обох зловмисників викрили.

Також ми повідомляли, що прикордонники Подільського загону Одеської області затримали три групи чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. Усі порушники скористувалися послугами телеграм-каналів, однак наразі й ухилянти, й перевізники затримані.

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мобілізація
хабар
прикордонники
ДПСУ
ухилянти
Одеса
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