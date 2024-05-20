На власному авто доставив до прикордонної зони — на Одещині затримали перевізника ухилянтів

Поліцейські затримали жителя Одещини за спробу перевезення ухилянта закордон. Фото: Нацполіція

Правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів, проте обіцяної суми так і не отримав.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі діяльності

30-річний чоловік дізнався, що одесит бажає втекти з України, та вирішив допомогти. В якості винагороди він запросив 10 000 доларів.

Гроші, які мав би отримали перевізник. Фото: ДПСУ

Після обговорення деталей "операції", житель Подільського району відвіз ухилянта до прикордонної зони на власному автомобілі. Там він надав вказівки та поради, як треба одеситу перетнути державний кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Гроші чоловік мав отримати після того, як його "клієнт" опиниться на території Молдови. Однак, ухилянта було затримано до того, як він встиг перетнути кордон.

Що загрожує

Переправнику повідомили про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення особи через державний кордон, організації та керівництва такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами і вказівками, здійсненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 484 000 гривень.

Випадки переправлень призовників закордон

Ми писали, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Також ми писали, що прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявилися клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни.



Додамо, що на Одещині охоронники кордону запобігли незаконному переправленню чоловіків призовного віку до Молдови. Водій вантажівки намагався сховати ухилянтів у транспорті, проте план не спрацював.