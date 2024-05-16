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Зелений маршрут до Молдови — на Одещині викрили схему з вивозу ухилянтів

16 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зелений маршрут до Молдови — на Одещині викрили схему з вивозу ухилянтів
Правоохоронці викрили жителів Одещини. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Організаторами виявились чоловіки віком 40 та 50 років, молодший з них вже мав судовий запис за аналогічне порушення. Спільники пропонували послуги "поводирів" до Молдови за 3 500 доларів. 

За таку суму ухилянти отримували від болградців вказівки щодо того, як пішки вночі польовими дорогами, оминаючи КПП, прокрастися до сусідньої країни. Коли ж чоловіки намагалися переправити за кордон кількох військовозобов’язаних, отримавши за це 7 000 доларів, їх затримали правоохоронці. 

Що загрожує

Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями. Згідно з ч. 3 ст. 332 ККУ за цей злочин їм загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.

Випадки незаконного перетину кордону

Ми писали раніше, що прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявилися клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни. 

Також ми повідомляли, що поліцейські викрили жителів Одещини в організації вивозу ухилянтів до Молдови. Порушники отримували за свої послуги чималі кошти та намагалися підкупити співробітника ДПСУ, однак план не спрацював — наразі фігурантам загрожує позбавлення волі. 

Одеса
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Одеська область
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мобілізація
ухилянти
Нацполіція

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