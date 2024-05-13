Невдала мандрівка до Молдови — на Одещині накрили організаторів туристичного бізнесу

Правоохоронці затримали організаторів незаконних перевезень. Фото: ГУНП в Одеській області.

Поліцейські викрили жителів Одещини в організації вивозу ухилянтів до Молдови. Порушники отримували за свої послуги чималі кошти та намагались підкупити співробітника ДПСУ, однак план не спрацював — наразі фігурантам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Двоє жителів Роздільнянської та Біляївської громад Одещини підшукували військовозобов’язаних, які мали бажання незаконно виїхати за межі України. Зловмисники пропонували "клієнтам" трансфер до Молдови за 7 тисяч доларів. Причому тисячу доларів вони отримували на криптогаманець як завдаток, а решту — лише після успішного завершення угоди.

Спільники знайшли чотирьох охочих та доставили їх до одного з прикордонних населених пунктів у Роздільнянському районі. Однак для того, аби все точно вийшло, організатори взяли й 1,5 тисячі доларів, аби підкупити прикордонника. Втім, про таку пропозицію співробітник ДПСУ доповів своєму керівництву та зловмисників затримали.

Що загрожує

Двом зловмисникам повідомили про підозри:

за ч. 3 ст. 332 ККУ — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

за ч. 3 ст. 369 ККУ — надання неправомірної вигоди службовій особі, за попередньою змовою групою осіб.

За скоєне фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми писали раніше, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 тисяч доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Одещині затримали 30-річну громадянку України разом із чоловіками призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти на чолі з перевізницею хотіли потрапити до так званого Придністров'я.