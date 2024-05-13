Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Невдала мандрівка до Молдови — на Одещині накрили організаторів туристичного бізнесу arrow

Невдала мандрівка до Молдови — на Одещині накрили організаторів туристичного бізнесу

13 травня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Невдала мандрівка до Молдови — на Одещині накрили організаторів туристичного бізнесу
Правоохоронці затримали організаторів незаконних перевезень. Фото: ГУНП в Одеській області.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські викрили жителів Одещини в організації вивозу ухилянтів до Молдови. Порушники отримували за свої послуги чималі кошти та намагались підкупити співробітника ДПСУ, однак план не спрацював — наразі фігурантам загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

Двоє жителів Роздільнянської та Біляївської громад Одещини підшукували військовозобов’язаних, які мали бажання незаконно виїхати за межі України. Зловмисники пропонували "клієнтам" трансфер до Молдови за 7 тисяч доларів. Причому тисячу доларів вони отримували на криптогаманець як завдаток, а решту — лише після успішного завершення угоди. 

Спільники знайшли чотирьох охочих та доставили їх до одного з прикордонних населених пунктів у Роздільнянському районі. Однак для того, аби все точно вийшло, організатори взяли й 1,5 тисячі доларів, аби підкупити прикордонника. Втім, про таку пропозицію співробітник ДПСУ доповів своєму керівництву та зловмисників затримали.

Що загрожує

Двом зловмисникам повідомили про підозри: 

  • за ч. 3 ст. 332 ККУ — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. 
  • за ч. 3 ст. 369 ККУ — надання неправомірної вигоди службовій особі, за попередньою змовою групою осіб. 

За скоєне фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми писали раніше, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 тисяч доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що на Одещині затримали 30-річну громадянку України разом із чоловіками призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти на чолі з перевізницею хотіли потрапити до так званого Придністров'я.

Одеса
Молдова
поліція
прикордонники
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси
мобілізація
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина