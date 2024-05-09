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4 тисячі доларів за перетин кордону — на Одещині затримали горе-бізнесменів

9 травня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
4 тисячі доларів за перетин кордону — на Одещині затримали горе-бізнесменів
Перевізницю разом з ухилянтами затримали на Одещині. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині затримали 30-річну громадянку України разом із чоловіками призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти на чолі з перевізницею хотіли потрапити до так званого Придністров'я.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі злочину

В ході розслідування виявилось, що окрім жінки у справі задіяні ще двоє ділків, які сприяли втечі ухилянтів закордон. Так, чотири чоловіки призовного віку сконтактувалися з організаторами схеми — кожен з них заплатив за послуги спільників по чотири тисячі доларів. Проте прикордонники викрили порушників неподалік кордону в Подільському районі Одещини.

Що загрожує

Наразі усім трьом ділкам повідомлено про підозру у незаконному  переправленні осіб через державний кордон України за ч.3 ст.332 КК України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальне покарання згідно із санкцією статті — сім років позбавлення волі.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми раніше писали, на Одещині молодик на підставі куплених в Інтернеті документів намагався перетнути держкордон. Злочин викрили співробітники ДПСУ, тож наразі за спробу втечі йому загрожує обмеження волі.

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники викрили "багатодітного батька", який намагався виїхати з України. Підставою для такої подорожі мали слугувати свідоцтва про народження трьох дітей, проте два документи виявились підробками. 

Одеса
Молдова
кордон
прикордонники
Одеська область
військовий призов
мобілізація
злочин
ухилянти
ДПСУ

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