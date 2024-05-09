4 тысячи долларов за пересечение границы — на Одесчине задержали горе-бизнесменов

Перевозчицу вместе с уклонистами задержали в Одесской области. Фото: ГПСУ

В Одесской области задержали 30-летнюю гражданку Украины вместе с мужчинами призывного возраста, которые планировали незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты во главе с перевозчицей хотели попасть в так называемое Приднестровье.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали преступления

В ходе расследования оказалось, что кроме женщины по делу задействованы еще двое дельцов, способствовавших бегству уклоняющихся заграницу. Так, четыре человека призывного возраста сконтактировались с организаторами схемы — каждый из них заплатил за услуги подельников по четыре тысячи долларов. Однако пограничники разоблачили нарушителей у границы в Подольском районе Одесчины.

Что угрожает

Всем троим дельцам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по ч.3 ст.332 УК Украины. Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражей с правом внесения залога, максимальное наказание согласно санкции статьи — семь лет лишения свободы.

Случаи незаконного пересечения границы в Одесской области

Мы раньше писали, в Одесской области молодой человек на основании купленных в Интернете документов пытался пересечь госграницу. Преступление разоблачили сотрудники ГПСУ, поэтому за попытку побега ему грозит ограничение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили " многодетного отца ", который пытался уехать из Украины. Основанием для такого путешествия должны были служить свидетельства о рождении троих детей, однако два документа оказались подделками.