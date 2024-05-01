Купив непридатність до служби — на Одещині викрили ухилянта

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На Одещині молодик на підставі куплених в Інтернеті документів намагався перетнути держкордон. Злочин викрили співробітники ДПСУ, тож наразі за спробу втечі йому загрожує обмеження волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці схеми

Парубок з Івано-Франківщини хотів уникнути призову та виїхати закордон через КПП в Одеській області. для цього він придбав у невідомого в Інтернеті тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Згідно цих документів молодик став непридатним до військової служби та виключений з військового обліку. За таку послугу фігурант віддав 5 000 доларів.

Що загрожує

Поліцейські повідомили жителю Івано-Франківщини про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Мова йде про пособництво у підробленні офіційного документа, який видається установою, що має право видавати такий документ, який надає права та звільняє від обов'язків, а також використання завідомо підробленого документа. Максимальне покарання за цей злочин — обмеження волі на строк до двох років.

Спроби перетину кордону на Одещині

Ми раніше писали, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кордони для чоловіків призовного віку були закриті. Однак деякі "сміливці" все ж намагалися перейти державні пункти пропуску усіма можливими способами, тож Новини.LIVE зібрали найкреативніші спроби перетину держкордону.

Ми раніше писали, що на Одещині прикордонники викрили "багатодітного батька", який намагався виїхати з України. Підставою для такої подорожі мали слугувати свідоцтва про народження трьох дітей, проте два документи виявились підробками.

Також ми повідомляли, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.