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Купил непригодность к службе — в Одесской области разоблачили уклониста

1 мая 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Купил непригодность к службе — в Одесской области разоблачили уклониста
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области молодой человек на основании купленных в Интернете документов пытался пересечь госграницу. Преступление разоблачили сотрудники ГПСУ, поэтому за попытку побега ему грозит ограничение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности схемы

Парень из Ивано-Франковской области хотел избежать призыва и выехать за границу через КПП в Одесской области. для этого он приобрел у неизвестного в Интернете временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Согласно этим документам молодой человек стал непригодным к военной службе и снят с военного учета. За такую услугу фигурант отдал 5 000 долларов.

Что угрожает

Полицейские сообщили жителю Ивано-Франковской области о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о пособничестве в подделке официального документа, выдаваемого учреждением, имеющим право выдавать такой документ, предоставляющий права и освобождающий от обязанностей, а также использование заведомо подложного документа. Максимальное наказание за это преступление — ограничение свободы сроком до двух лет.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Мы ранее писали, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину границы для мужчин призывного возраста были закрыты. Однако некоторые "храбрецы" все же пытались перейти государственные пункты пропуска всеми возможными способами, поэтому Новини.LIVE собрали самые креативные попытки пересечения госграницы.

Мы ранее писали, что в Одесской области пограничники разоблачили "многодетного отца", который пытался уехать из Украины. Основанием для такого путешествия должны были служить свидетельства о рождении троих детей, однако два документа оказались подделками.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, однако план провалился.

Одесса
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пограничники
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