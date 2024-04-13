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Приписав собі двох дітей та хотів виїхати — на Одещині затримали ухилянта

13 квітня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Приписав собі двох дітей та хотів виїхати — на Одещині затримали ухилянта
Батько з трьома дітьми. Фото: Juliane Liebermann/ unsplash.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині прикордонники викрили "багатодітного батька", який намагався виїхати з України. Підставою для такої подорожі мали слугувати свідоцтва про народження трьох дітей, проте два документи виявились підробками. 

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі схеми

Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили 22-річного мешканця Київщини, який вдавав з себе багатодітного батька. Він прибув до контрольного посту "Маяки"разом зі своєю дружиною та дворічною донькою, але під час перевірки документів надав три свідоцтва про народження дітей. Прикордонників молодик запевняв, наче одна дитина — від першого шлюбу, а ще однорічний хлопчик нібито залишився з бабусею. 
 

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Підроблене свідоцтво про народження. Фото: ДПСУ

Виявилось, що документи хлопець купив в Інтернеті за 3 000 доларів. Навіть на свою власну дитину зловмисник надав недійсне свідоцтво.

Яке покарання загрожує

Молодику оголосили про підозу у використанні підроблених документів згідно ст. 358 КК України. Йому загрожує обмеження волі на строк до двох років. 

Спроби перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно дістатися Молдови. Ухилянти намагались рухатись непомітно та ховались у траві, але все одно їх помітили за допомогою дрону.

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військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
злочин
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