Приписал себе двоих детей и хотел уехать — в Одесской области задержали уклониста

Отец с тремя детьми. Фото: Juliane Liebermann/ unsplash.com

В Одесской области пограничники разоблачили "многодетного отца", который пытался уехать из Украины. Основанием для такого путешествия должны были служить свидетельства о рождении троих детей, однако два документа оказались подделками.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили 22-летнего жителя Киевщины, который притворялся многодетным отцом. Он прибыл в контрольный пост "Маяки" вместе со своей женой и двухлетней дочерью, но во время проверки документов предоставил три свидетельства о рождении детей. Пограничников молодой человек уверял, будто один ребенок — от первого брака, а еще годовалый мальчик якобы остался с бабушкой.

Поддельное свидетельство о рождении. Фото: ГПСУ

Оказалось, что документы он купил в Интернете за 3 000 долларов. Даже на собственного ребенка злоумышленник предоставил недействительное свидетельство.

Какое наказание грозит

Молодому человеку объявили о подозрении в использовании поддельных документов согласно ст. 358 УК Украины. Ему грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Напомним, что в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, однако план провалился.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники разоблачили двух мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно добраться до Молдовы. Уклонисты пытались двигаться незаметно и прятались в траве, но их все равно заметили с помощью дрона.