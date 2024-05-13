Неудачное путешествие в Молдову — в Одесской области накрыли организаторов туристического бизнеса

Правоохранители задержали организаторов незаконных перевозок. Фото: ГУНП в Одесской области.

Полицейские разоблачили жителей Одесчины в организации вывоза уклонистов в Молдову. Нарушители получали за свои услуги немаленькие средства и пытались подкупить сотрудника ГПСУ, однако план не сработал — фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Двое жителей Раздельнянской и Беляевской громад Одесчины подыскивали военнообязанных, которые хотели незаконно выехать за пределы Украины. Злоумышленники предлагали "клиентам" трансфер в Молдову за 7 тысяч долларов. Причем тысячу долларов они получали на криптокошелек в качестве задатка, а остальное — только после успешного завершения сделки.

Сообщники нашли четырех желающих и доставили их в один из приграничных населенных пунктов в Раздельнянском районе. Однако для того, чтобы все точно получилось, организаторы взяли и 1,5 тысячи долларов, чтобы подкупить пограничника. Впрочем, такое предложение сотрудник ГПСУ доложил своему руководству, и злоумышленников задержали.

Что угрожает

Двум злоумышленникам сообщили о подозрениях:

по ч. 3 ст. 332 УК — организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам.

по ч. 3 ст. 369 УК — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, по предварительному сговору группой лиц.

За совершенное фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Случаи незаконного пересечения границы на Одесчине

Мы писали ранее, что украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 тысяч долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержали 30-летнюю гражданку Украины вместе с мужчинами призывного возраста, которые планировали незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты во главе с перевозчицей хотели попасть в так называемое Приднестровье.