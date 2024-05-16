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Зеленый маршрут в Молдову — в Одесской области разоблачили схему вывоза уклонистов

16 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Зеленый маршрут в Молдову — в Одесской области разоблачили схему вывоза уклонистов
Правоохранители разоблачили жителей Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Организаторами оказались мужчины в возрасте 40 и 50 лет, младший из них уже имел судебную запись за аналогичное нарушение. Сообщники предлагали услуги "поводырей" в Молдову за 3 500 долларов.

За такую сумму уклонявшиеся получали от болградцев указания относительно того, как пешком ночью по полевым дорогам, минуя КПП, проникнуть в соседнюю страну. Когда мужчины пытались переправить за границу нескольких военнообязанных, получив за это 7 000 долларов, их задержали правоохранители.

Что угрожает

Фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и руководстве такими действиями. Согласно ч. 3 ст. 332 УК за это преступление им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Случаи незаконного пересечения границы

Мы писали ранее, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.

Также мы сообщали, что полицейские разоблачили жителей Одесчины в организации вывоза уклонистов в Молдову. Нарушители получали за свои услуги немалые средства и пытались подкупить сотрудника ГНСУ, однако план не сработал — фигурантам грозит лишение свободы.

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Молдова
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военный призыв
Новости Одессы
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уклонисты
Нацполиция

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