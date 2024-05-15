Навігатор підвів — одразу дві групи втікачів викрили прикордонники на Одещині

На Одещині прикордонники викрили дві групи втікачів. Фото: ДПСУ

Прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявились клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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Знайомство під час втечі

Група ухилянтів познайомились під час того, як усі разом вирішили скористатися послугами телеграм-каналу, який надавав поради щодо перетину держкордону. Кожен з втікачів перерахував адміну від 6 000 доларів до 7 000 доларів. Проте організатор брав аванс у 1 000 доларів на криптогаманець. Прайс передбачав орієнтування "клієнтів" так званим безпечним маршрутом — призовникам повідомили, де сісти на таксі, і звідки розпочати 2-кілометровий піший похід. Проте план все одно не спрацював, адже порушників викрили прикордонники.

Втікти не вийшло

Друга група — "клієнти" іншого телеграм-каналу, адмін якого брав вже дешевше. За 5 000 доларів з кожного обіцяв онлайн-навігацію до Молдови. Під час затримання один з порушників намагався втекти, проте його вчасно зупинили. Стосовно всіх складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Спроби перетину держкордону на Одещині

Ми писали, що поліцейські викрили жителів Одещини в організації вивозу ухилянтів до Молдови. Порушники отримували за свої послуги чималі кошти та намагались підкупити співробітника ДПСУ, однак план не спрацював — наразі фігурантам загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 тисяч доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі.