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Навігатор підвів — одразу дві групи втікачів викрили прикордонники на Одещині

15 травня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Навігатор підвів — одразу дві групи втікачів викрили прикордонники на Одещині
На Одещині прикордонники викрили дві групи втікачів. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявились клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни. 

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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Група порушників кордону, яку викрили на Одещині. Фото: ДПСУ

Знайомство під час втечі

Група ухилянтів познайомились під час того, як усі разом вирішили скористатися послугами телеграм-каналу, який надавав поради щодо перетину держкордону. Кожен з втікачів перерахував адміну від 6 000 доларів до 7 000 доларів. Проте організатор брав аванс у 1 000 доларів на криптогаманець. Прайс передбачав орієнтування "клієнтів" так званим безпечним маршрутом — призовникам повідомили, де сісти на таксі, і звідки розпочати 2-кілометровий піший похід.  Проте план все одно не спрацював, адже порушників викрили прикордонники.

Втікти не вийшло

Друга група — "клієнти" іншого телеграм-каналу, адмін якого брав вже дешевше. За 5 000 доларів з кожного обіцяв онлайн-навігацію до Молдови. Під час затримання один з порушників намагався втекти, проте його вчасно зупинили. Стосовно всіх складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Спроби перетину держкордону на Одещині

Ми писали, що поліцейські викрили жителів Одещини в організації вивозу ухилянтів до Молдови. Порушники отримували за свої послуги чималі кошти та намагались підкупити співробітника ДПСУ, однак план не спрацював — наразі фігурантам загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 тисяч доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі. 

Одеса
Молдова
прикордонники
військовий призов
порушення
Новини Одеси
мобілізація
навігація
ухилянти

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