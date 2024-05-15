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Навигатор подвел — сразу две группы беглецов разоблачили пограничники в Одесской области

15 мая 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Навигатор подвел — сразу две группы беглецов разоблачили пограничники в Одесской области
В Одесской области пограничники разоблачили две группы беглецов. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.

Об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы Украины.

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Группа нарушителей границы, разоблаченной в Одесской области. Фото: ГПСУ

Знакомство во время бегства

Группа уклонистов познакомилась во время того, как все вместе решили воспользоваться услугами телеграм-канала, который давал советы по пересечению госграницы. Каждый из беглецов перечислил админу от 6000 долларов до 7000 долларов. Однако организатор брал аванс в 1000 долларов на криптокошелек. Прайс предусматривал ориентировку "клиентов" по так называемому безопасному маршруту — призывникам сообщили, где сесть на такси и откуда начать 2-километровый пеший поход. Однако план все равно не сработал, ведь нарушителей разоблачили пограничники.

Убежать не получилось

Вторая группа — "клиенты" другого телеграм-канала, админ которого брал уже дешевле. За 5000 долларов с каждого обещал онлайн-навигацию в Молдову. Во время задержания один из нарушителей пытался скрыться, однако его вовремя остановили. Относительно всех составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Попытки пересечения госграницы в Одесской области

Мы писали, что полицейские разоблачили жителей Одесчины в организации вывоза уклонистов в Молдову. Нарушители получали за свои услуги немалые средства и пытались подкупить сотрудника ГПСУ, однако план не сработал — фигурантам грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 тысяч долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — теперь им грозит тюремное заключение.

Одесса
Молдова
пограничники
военный призыв
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Новости Одессы
мобилизация
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